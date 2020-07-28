السيسي: حريصون على التعامل مع أزمة "سد النهضة" بالتفاوض وليس الخيار العسكري





رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: إن مصر حريصة على التعامل مع أزمة "سد النهضة"، من خلال التفاوض، وليس الخيار العسكري.وقال السيسي في كلمة له، نقلتها وسائل إعلام عربية: "نحن مع إثيوبيا في حقها التنموي؛ لكن بشرط ألا يكون له تأثير على كمية المياه التي تصلنا".وشدد الرئيس المصري، على أن التفاوض بشأن سد النهضة قد يطول، والقلق أمر مشروع للشعب المصري؛ لكن التهديد "أمر مرفوض".