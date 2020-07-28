الاحتلال يُسلم اللواء النتشة استدعاء للتحقيق في (المسكوبية)

اللواء بلال النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت اللواء بلال النتشة، أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس، استدعاء للتحقيق في مركز تحقيق (المسكوبية) بالقدس.



وأوضحت الهيئة، أن مرات عديدة، اعتقل واستدعي فيها اللواء النتشة، وذلك ضمن السياسة الممنهجة للاحتلال، في ملاحقة ممثلي المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، في محاولة للقضاء على أي تواجد فلسطيني رسمي في العاصمة المحتلة، واستهداف ثباتهم.