حركة الأحرار تُعلّق على تصريحات هنية بشأن العرض المالي للمقاومة

علقت حركة (الأحرار) الفلسطينية، على تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) بشأن العرض المالي، الذي قدم للمقاومة في قطاع غزة.



وقالت الحركة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نقدر ونثمن الموقف الوطني الثابت لقيادة حركة حماس برفضها ما عُرض عليها من إغراءات ورشاوى مالية في إطار محاولات تمرير صفقة القرن".



وفي وقت سابق، كشف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عرض قُدِّمَ للحركة قبل شهرين، في إطار (صفقة القرن)، بقيمة 15 مليار دولار، يتضمن مشاريع للبنية التحتية بالقطاع، تشمل مطاراً وميناء، وغيرها.



وأضاف في تصريحات لموقع (لوسيل) القطري، أن هذه الجهات التي قدمت العرض، طلبت بالمقابل نزع سلاح المقاومة، ودمجها بالقوات الشرطية، وإدارة القطاع بشكل منفصل، وإنهاء المقاومة، والتخلي عن القدس، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بـ (صفقة القرن) أو أي عرض آخر يقدم في هذا الإطار.



وقال هنية: إنهم يرحبون بالدور القطري؛ لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، مؤكداً أن قطر تتمتع بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف الفلسطينية، ويمكنها أن تلعب دور الوسيط النزيه في الحوار بين حركتي فتح وحماس.



وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس، عن قيام مؤتمر شعبي فلسطيني في قطاع غزة، يحضره الرئيس أبو مازن قريباً، مشيراً إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة، سيكون لها إسقاطاتها على القضية الفلسطينية و(صفقة القرن) والأزمة الخليجية في حال حدث تغيير في البيت الأبيض.

رام الله - دنيا الوطن