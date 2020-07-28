مصر: تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

سجلت مصر في آخر إحصائية حول الوضع الوبائي، 420 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة.



يأتي ذلك، نزولاً من 479 حالة للإحصائية السابقة، مع استمرار التراجع في حالات الإصابة على مدى الأيام الماضية، فيما سجلت البلاد، 46 حالة وفاة جديدة، مقابل 48 يوم الأحد.



ووفق وزارة الصحة والسكان، فقد وصل إجمالي العدد، الذي تم تسجيله حتى الاثنين، 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها و4652 حالة وفاة.



وأعلن مجلس الوزراء المصري، الأسبوع الماضي، تمديد ساعات العمل في المقاهي والمطاعم من العاشرة مساء إلى منتصف الليل، مع السماح لها بزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% اعتباراً من 26 تموز/ يوليو.

رام الله - دنيا الوطن