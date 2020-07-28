أمين عام مجلس الوزراء: 11 مليون شيكل لمساعدة متضرري الهدم بوادي الحمص بالقدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين عام مجلس الوزراء، أمجد غانم: إن الحكومة وضعت آلية لمساعدة المواطنين المتضررين، الذين هدمت منازلهم من أعمال الهدم في وادي الحمص بالقدس، بحوالي 11 مليون شيكل، تدفع بشكل مباشر لهم.



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الاستمرار بخطة العناقيد للخطة التنموية لثلاث سنوات قادمة في مناطق جنين وطولكرم والأغوار؛ لتثبيت المواطنين في أراضيهم بقيمة 50 مليون دولار.



وأشار غانم إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ بقيمة 18 مليون شيكل، تدفع حتى نهاية العام الجاري، لدعم قطاعات الصحة والتعليم والزراعة في الأغوار.