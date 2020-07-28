شعوان جبارين: الاحتلال يحتجز جثامين 260 شهيداً في ثلاجات و"مقابر الأرقام"

مقابر الأرقام - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز جثامين 260 شهيداً من بينهم جثمان الشهيد أحمد عريقات، الذي تحتجزه سلطات الاحتلال منذ 23 من حزيران/ يونيو الماضي، وعدد من الشهداء المختفية جثامينهم منذ عام 67.



واعتبر مدير مؤسسة (الحق) شعوان جبارين، في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، استمرار حكومة الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء، تصرفاً غير أخلاقي، ويرقى لمستوى التعذيب والانتقام من الجثمان نفسه، ومن عائلته، مما يخالف القانون الدولي والإنساني، وما أقرته لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب في الأمم التحدة للعام 2016، والتي تؤكد أن احتجاز الجثامين يرقى لمستوى التعذيب الإنساني، ويمس كرامة الإنسان.



وشدد جبارين على أهمية إشراك الرأي العام، والضغط الشعبي في معركة قض مضاجع المسؤولين العسكريين الإسرائيلين، الذين يتباهون بالانتقام من جثامين الشهداء وعائلاتهم، وفي تحريك ملف احتجاز جثامين الشهداء، ومقابر الأرقام على مستوى الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية العالمية.