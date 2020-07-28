العثور على جثة مواطنة داخل مركبة غربي رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على جثة مواطنة، تبلغ من العمر (39 عاماً)، داخل مركبة بالمنطقة الصناعية في بتونيا، غربي مدينة رام الله.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن غرفة عمليات الشرطة في رام الله، تلقت بلاغاً صباح اليوم، يفيد بوجود جثة لمواطنة (39 عاماً)، متوفاة بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا.



وأضاف: وعلى الفور، تحركت قوة من الشرطة، وحضرت النيابة العامة، والطب العدلي للمكان، وباشروا بإجراءت التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأضاف: بأنه تم نقل الجثمان لمشفى رام الله الحكومي، وقررت النيابة التحفظ عليه، وإحالته للطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.