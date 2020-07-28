هيئة الأسرى: إدارة السجون ستُجري فحوصات لأسرى خالطوا أسيرًا محرراً مصاباً بـ (كورونا)





وكان حزين، أُفرج عنه قبل يومين من قبل سلطات الاحتلال، وأظهرت نتائج فحصه، إصابته بفيروس (كورونا).



وقال أبو بكر في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء: إنه تم حجر الأسرى المخالطين للمحرر حزين إلى حين ظهور نتائج فحوصاتهم، مشيراً إلى أن مصدر إصابته غير معروف حتى اللحظة.



وأكد أبو بكر، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ستلتقي اليوم مع إدارة سجون الاحتلال، عقب تواصل الهيئة معها على إثر إصابة الأسير حزين بفيروس (كورونا).



وفيما يتعلق بزيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال، أوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، أنها ستُستأنف قريباً.

رام الله - دنيا الوطنتوقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، أن تجري إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، فحصاً اليوم، لعدد من الأسرى في سجن (النقب) خالطوا الأسير محمد حزين.