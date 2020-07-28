شؤون فلسطينية

وزيرة الصحة: 30 إلى 40% من التجمعات السكانية بفلسطين مصابة بفيروس (كورونا)

وزيرة الصحة: 30 إلى 40% من التجمعات السكانية بفلسطين مصابة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن 30 إلى 40% من التجمعات السكانية في فلسطين، مناطق مصابة بفيروس (كورونا).

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن منحنى الإصابات انخفض في جميع المحافظات باستثناء محافظتي القدس وقلقيلية التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات .

وأوضحت الكيلة أن عودة الحياة والتراجع عن الإغلاقات مرهون بالحالة الوبائية في فلسطين التي تجري متابعتها بشكل دوري، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة لمواطنين في الخليل ورام الله خلال 24 ساعة الماضية بفيروس (كورونا).

وطالبت والكيلة الصليب الأحمر الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الأسرى بدفع ادارة سجون الاحتلال بمنع الاكتظاظ واجراء فحوصات للأسرى بعد تسجيل حالات إصابة بالفيروس لأسرى محررين، وذلك خلال اجتماع عقد يوم أمس مع الصليب الأحمر.

وأكدت استعداد الوزارة إرسال أطباء لمتابعة حالة الأسرى الطبية مع تصاعد سياسات الإهمال الطبي من قبل إدارة سجون الاحتلال.

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