روسيا: 5395 إصابة و150 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 5395 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 5395 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.
وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس، منذ أن بدأ بالتفشي في البلاد، إلى 823515 مصاباً.
كما توفي حتى الآن 13504 أشخاص، بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، فيما تعافى 8888 شخصاً.
كما توفي حتى الآن 13504 أشخاص، بعد تسجيل 150 حالة وفاة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، فيما تعافى 8888 شخصاً.
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