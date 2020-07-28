قيادي بـ "المنظمة": اجتماع موسع اليوم لبحث آليات التصدي للاحتلال ومستوطنيه



وقال: إن استمرار جرائم المستوطنين والتي كان آخرها أمس إحراق مرافق مسجد "البر والإحسان" في مدينة البيرة يتطلب توسيع رقعة المقاومة الشعبية وتفعيل عمل لجان الحماية للدفاع عن شعبنا وحقوقه.





وأضاف أبو يوسف: أنه يجري العمل على أن تكون لدينا خطط مستدامة بهذا الشأن لتشكل رأس حربة في التصدي لكل محاولات الاستباحة من قبل المستوطنين لأرضنا سيما المناطق المهددة بالمصادرة.



وشدد منسق القوى والفصائل الوطنية، على أن التصدي للمستوطنين وجرائمهم المستمرة بحق شعبنا وتقويض سياسة الضم من خلال المطالبة بفتح الملفات لمحاكمة قادة الاحتلال من جهة، والمقاومة الشعبية والمقاطعة لمنتجات الاحتلال من جهة أخرى.



رام الله - دنيا الوطنأفاد منسق القوى والفصائل الوطنية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن اجتماعاً موسعاً، سيعقد اليوم بمشاركة كافة القوى الوطنية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، واللجان الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني.وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الاجتماع، سيكون لبحث آليات التصدي للاحتلال ومستوطنيه.