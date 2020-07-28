تنويه من "المالية" بغزة بشأن صرف رواتب جرحى وشهداء مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية بغزة، أنه بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، سيتم صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الثلاثاء.
أعلنت وزارة المالية بغزة، أنه بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، سيتم صرف مساعدات جرحى وشهداء مسيرات العودة اليوم الثلاثاء.
وأضافت في تصريح عبر حسابها على (فيسبوك)، أن الصرف بعد الساعة الثانية ظهراً في كافة فروع بنك البريد.
وتابعت الوزارة: يرجى الالتزام بالتعليمات، والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.
وتابعت الوزارة: يرجى الالتزام بالتعليمات، والإجراءات الصادرة من بنك البريد، بخصوص موعد وآلية الصرف.
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