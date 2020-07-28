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وزير الاقتصاد الإسرائيلي يدعو نتنياهو لتمرير مشروع ميزانية للعامين الماليين القادمين

وزير الاقتصاد الإسرائيلي يدعو نتنياهو لتمرير مشروع ميزانية للعامين الماليين القادمين
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الاقتصاد الإسرائيلي، عمير بيرتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى تمرير مشروع ميزانية للعامين الماليين القادمين، وفق ما ينص عليه الاتفاق الائتلافي.

وبيّن في حديث إذاعي صباح اليوم، أنه ما من أحد معني بتبكير الانتخابات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وفي سياق متصل، وفي ظل أزمة مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وعدم التوصل إلى تفاهمات بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، بهذا الشأن، حذر مسؤول في وزارة المالية من انهيار جمعيات خيرية، إذا لم يصادَق على الميزانية قبل نهاية العام الجاري.

وأشار المسؤول إلى أن وزارات الحكومة، لم تتمكن من أداء مهامها، لافتاً إلى أنه مر 71 يوماً منذ تشكيل الحكومة وما من موعد بعد لإقرار الميزانية في التاريخ المنصوص عليه في القانون والمصادف نهاية الشهر المقبل، وفق (مكان).

وتعقيبًا نفى وزير المالية، يسرائيل كاتس صحة ما قاله هذا المسؤول، مؤكداً أن وزارته على أتم الاستعداد لطرح الميزانية للعام المالي الحالي.

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