المعاهد الأزهرية: منحة كاملة لـ (50) طالباً فلسطينياً (29) للطب بجامعة الأزهر بالقاهرة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن الأستاذ الدكتور علي رشيد النجار، عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية، ومن خلال سفارة دولة فلسطين، وافق على منح دراسية لخمسين طالباً وطالبة للدراسة بجامعة الأزهر في القاهرة، في كافة التخصصات العلمية منها (29) منحة في الطب.



وتقدم بالشكر للرئيس محمود عباس، الذي يولي المعاهد الأزهرية في فلسطين اهتماماً خاصاً، والدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار السيد الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الذي تحصل على موافقة فضيلة الإمام الأكبر على هذه المنح، ومتابعتها حتى النهاية.



وأشاد عميد المعاهد الأزهرية بجمهورية مصر العربية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومتها وشعبها وجيشها، لوقوفها المستمر إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه العادلة والمشروعة.



وتوجه بالتحية لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمساندته الدائمة ورعايته الكريمة لطلبة فلسطين الدراسين في جامعة الأزهر، وخاصة خرجي المعاهد الأزهرية.



وأثنى الدكتور النجار على عمل طاقم سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وعلى رأسه السفير دياب اللوح، الذي واصل الليل بالنهار، حتى استكمال كافة إجراءات المنح، من خلال الشؤون الثقافية والتعليمية بالسفارة.