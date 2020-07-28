جنين: قوات الاحتلال تُعيق تحركات المواطنين على حاجز عسكري

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حاجزاً عسكرياً بالقرب من قرية حداد السياحية في مدينة جنين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال على الحاجز، أوقفت عشرات المركبات، ودققت في بطاقات المواطنين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركاتهم.



كما كثفت تلك القوات، من تواجدها العسكري في أطراف المدينة، وقراها، وبلداتها.