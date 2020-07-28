شؤون فلسطينية

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس

الاحتلال يَشُن حملة اعتقالات في الضفة والقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، واستدعت آخرين لمقابلة مخابراتها.

ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبادة دنديس، وشقيقه عدي دنديس، بعد تفتيش بيتهم بالكلاب البوليسية، في وادي قدوم بمدينة القدس.

وفي أريحا، اقتمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، واعتقلت المواطن سامي أبو عطا، بعد أن دمرت محتويات منزله قبل انسحابها منه.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة، واعتقلت المواطن بكر حشاش، كما اعتقلت المواطن عدي حمادة ليلة أمس، أثناء مروره من حاجز حوارة جنوب المدينة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن جمال عادل الزير من قرية حرملة شرقي بيت لحم، بعد دهم منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وعلى صعيد الاستدعاءات، استدعت مخابرات الاحتلال الأسير المحرر بلال كريم عياد للمقابلة، من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وهو شقيق الأسير المرابط محمود عياد، الذي استدعت مخابرات الاحتلال زوجته للمقابلة اليوم أيضًا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المواطن عبد عويضه مسك، عقب دهم منزله وتفتيشه في المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال فتشت عدداً من منازل المواطنين في المدينة، عرف من أصحابها: محمود نافذ القاعود، وزياد ومعاذ الجولاني.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات إذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الهاشمية ومحيط بلدية البيرة في مدينة البيرة، وفتشت عدداً من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: زكريا النحاس، وسالم بادي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتواصل قوات الاحتلال، حملات اعتقالاتها اليومية للمواطنين، ومداهمة منازلهم ليلاً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تخويف وإرهاب الأطفال والنساء.

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