هيئة الأسرى: إدارة سجن النقب تبدأ بإجراءات فحص (كورونا) لأسرى قسم 22

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن إدارة سجن (النقب) بدأت صباح اليوم، بإجراء فحص (كورونا)، (كوفيد- 19) للأسرى القابعين في قسم 22 بالمعتقل.



وأضافت الهيئة، أن إجراء الفحوصات جاء بعد ضغوطات وجهود من قبل الصيب الأحمر الدولي، وهيئة الأسرى، ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بعد تبين إصابة أسير محرر بالفيروس، أفرج عنه قبل يومين من معتقل (النقب).



وكانت هيئة الأسرى والصحة الفلسطينية، قد أكدتا أمس، بأن الأسير المحرر محمد حزين، من مخيم قلنديا، والذي أفرج عنه الأحد الماضي من سجون الاحتلال بعد قضائه 9 أشهر في الأسر جاءت نتيجة فحص (كورونا) له (إيجابية) أي أنه مصاب.



وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، كونها حتى هذه اللحظة، لم تتعامل بجدية لحمايتهم من وصول فيروس (كورونا) إلى أقسامهم وغرفهم التي يحتجزون فيها، كما أنها مستمرة في سياسة الاقتحامات، ونقل الأسرى بين السجون وإلى المحاكم وزنازين العزل، وإخراج أسرى للتحقيق والاستجواب من قبل المخابرات، وإعادتهم في نفس اليوم لذات الأقسام والغرف، دون إجراء أي فحوصات.