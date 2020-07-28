جنين: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق "يعبد" 48 ساعة

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، أن هناك ثماني حالات في "يعبد"، وإصابة واحدة في "عرابة"، وإصابة واحدة في "برقين"، وأخرى في "صير".



وتابع الرجوب: عليه فقد تقرر تمديد إغلاق بلدة "يعبد" لمدة 48 ساعة بدءاً من صباح اليوم، وحتى صباح الخميس الموافق 2020/7/30، وذلك لغايات إجراءات الفحص من فريق الطب الوقائي.

رام الله - دنيا الوطن