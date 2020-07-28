ألمانيا: أربع وفيات و633 حالة إصابة بفيروي (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 633 حالة إصابة بفيروي (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



ووفق ما نقل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 206242، كما سجلت البلاد أربع حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليزيد عدد الوفيات إلى 9122.



وكانت ألمانيا، أعلنت عدم تسجيل أية حالة وفاة أمس الاثنين.