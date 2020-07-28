دولي

الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض مشروع قرار يتعلق بإسرائيل

الحزب الديمقراطي الأمريكي يرفض مشروع قرار يتعلق بإسرائيل
جو بايدن زعيم الحزب الديمقراطي
رام الله - دنيا الوطن
رفضت اللجنة المكلفة بوضع البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الأمريكي، وبأغلبية ساحقة من الأصوات مشروع قرار لتعديل البرنامج، بحيث ينص على تحديد شروط لتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل، والتنديد بالمستوطنات والاحتلال.

ويشتمل البرنامج الانتخابي للحزب دعم حل الدولتين والتعهد بمواصلة مساعدة إسرائيل عسكرياً، ودعوة الطرفين إلى الامتناع عن القيام بخطوات أحادية الجانب، لا سيما تطبيق خطة "الضم".

ويدعو البرنامج الانتخابي إسرائيل، إلى تجنب توسيع الاستيطان، إلا انه لا يستنكرها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس)، مرر قراراً يقضي بتمويل إسرائيل بمبلغ قيمته 38 مليار دولار، الأمر الذي أشادت به "اللجنة الأميركية الإسرائيلية للعلاقات العامة- إيباك"، وهو اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن بمجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، لتمريرهما مساعدات عسكرية لإسرائيل دون أي معارضة تذكر.

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