قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش منازل وتعتقل مواطناً في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة البيرة، وفتشت عدداً من المنازل.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت منطقة الهاشمية ومحيط بلدية البيرة، وفتشت عدداً من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: زكريا النحاس، وسالم بادي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطناً، وفتشت عدداً من المنازل في مدينة الخليل.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت المواطن عبد عويضة مسك، عقب دهم منزله وتفتيشه في المدينة، وأن تلك القوات فتشت عدداً من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: محمود نافذ القاعود، وزياد ومعاذ الجولاني.



وعلى صعيد آخر، نصبت قوات الاحتلال، حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات إذنا وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.