الزهار: لم نُحدد زمان ومكان مؤتمر غزة والمصالحة تُعاني تصادم البرامج

المشروع في غاية الخطورة، ويحتاج إلى تفصيل في الخلافات وإيجاد حلول مسبقة، قبل أن يتم هذا المؤتمر، ويحتاج إلى سعة التفكير في القضايا المعلقة والخطيرة".وأضاف الزهار: "أنا أتحفظ على اللقاءات التي ليس لها نتائج، وبالتالي لابد من الترتيب المسبق والاتفاق المسبق على كل النقاط قبل أن يتم المؤتمر، وليس أن تتم المحاورة والمداورة والحيل السياسية، التي تتبعها بعض الجهات".وشدد الزهار، على أن التنسيق المسبق والاتفاق المسبق، شرط أساسي لنجاح المؤتمر، متابعاً: "المصالحة تعاني من تصادم البرامج بشكل كبير، جهة لها ارتباطات، وجهة أخرى تقف على الموقف المعاكس تماماً، ولا بد من جسر الجسور".وأكمل الزهار: "نحن لا نستطيع التنازل عن برنامجنا؛ لأن كل البرامج الأخرى فشلت، وبرنامجنا الذي استطاع أن يحقق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، سواء في غزة أو غيرها، ويجب ألا نتخلى عما حققناه".وفيما يتعلق بصفقة تبادل أسرى، قال الزهار: "الاحتلال يتحدث مع الوسطاء منذ اللحظات الأولى لصفقة تبادل، والمشكلة هل يستطيع الاحتلال تنفيذ مطالب الشارع الفلسطيني؟".وتابع الزهار: "هناك لقاءات ووساطات، وحتى الآن لا نستطيع القول: إننا وصلنا لمرحلة نقول فيها حققنا ما نريد".