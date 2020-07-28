"الشرطة" بغزة: ثلاث إصابات في خمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
وقالت: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.
أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير.
وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن": أن ثلاث إصابات نتجت عن هذه الحوادث، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.
وقالت: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.
التعليقات