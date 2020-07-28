عاجل

  • محافظ جنين: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ24 الماضية

  • محافظ جنين يقرر تمديد إغلاق بلدة "يعبد" لمدة 48 ساعة بدءاً من صباح اليوم

  • البرازيل: تسجيل 614 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

  • المكسيك: إصابات (كورونا) بلغت 395489 والوفيات 44022

  • مصر: استمرار تراجع إصابات (كورونا) ووفياتها بعد رصد 420 إصابة و46 وفاة

  • الولايات المتحدة: إصابات (كورونا) تتجاوز 4.2 مليون والوفيات تقارب 147 ألفاً

شؤون فلسطينية

"الشرطة" بغزة: ثلاث إصابات في خمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة

"الشرطة" بغزة: ثلاث إصابات في خمسة حوادث سير بالقطاع خلال 24 ساعة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة، بغزة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، خمسة حوادث سير.

وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن": أن ثلاث إصابات نتجت عن هذه الحوادث، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.  

وقالت: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.

أخبار ذات صلة

جنين: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق &#34;يعبد&#34; 48 ساعة

جنين: تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وتمديد إغلاق "يعبد" 48 ساعة

بسبب منشورات على مواقع التواصل.. الصحفي أحمد سعيد يكشف تفاصيل تهديده بالقتل

بسبب منشورات على مواقع التواصل.. الصحفي أحمد سعيد يكشف تفاصيل تهديده بالقتل

قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش منازل وتعتقل مواطناً في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش منازل وتعتقل مواطناً في الخليل

الزهار: لم نُحدد زمان ومكان مؤتمر غزة والمصالحة تُعاني تصادم البرامج

الزهار: لم نُحدد زمان ومكان مؤتمر غزة والمصالحة تُعاني تصادم البرامج

فلسطين: البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري (كورونا)

فلسطين: البنك الدولي يُقدم 30 مليون دولار مساعدات لمتضرري (كورونا)

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد وأجواء شديدة الحرارة

الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد وأجواء شديدة الحرارة

الصحة: وفاة مواطن من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطن من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش منازل وتعتقل مواطناً في الخليل

قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش منازل وتعتقل مواطناً في الخليل

صور: إخلاء مبنى سكني والسيطرة على حريق مشطب مركبات شمال القدس

صور: إخلاء مبنى سكني والسيطرة على حريق مشطب مركبات شمال القدس

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلع فاسدة

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلع فاسدة

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جراماً من السمك الفاسد

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جراماً من السمك الفاسد

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

منوعات

لماذا قالت عبير صبري لإحدى مُتابعاتها &#34;يا رب يجيلك سرطان&#34;؟

لماذا قالت عبير صبري لإحدى مُتابعاتها "يا رب يجيلك سرطان"؟

نرمين الفقي تثير إعجاب جمهورها بالمايوه الذي ارتدته على البحر

نرمين الفقي تثير إعجاب جمهورها بالمايوه الذي ارتدته على البحر

وفاة نجمين عراقيين بارزين في يوم واحد

وفاة نجمين عراقيين بارزين في يوم واحد

بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة

بعد غياب 18 عاما.. ظهور نجاة الصغيرة متخفية في شوارع القاهرة

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه في &#34;فضيحة&#34; مشاهير الكويت

الكشف عن المبلغ الضخم الذي تم التحفظ عليه في "فضيحة" مشاهير الكويت

أول تعليق من زين كرزون على فسخ خطوبتها

أول تعليق من زين كرزون على فسخ خطوبتها

صدور الحكم النهائي في حق المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

صدور الحكم النهائي في حق المتهمين بقتل نجل المذيعة مروة ميمي

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

عربي

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية