إسرائيل: (كنيست) تُصادق على مشروع قانون هبات (كورونا) بالقراءة الأولى





ويُحال مشروع القانون إلى اللجنة المالية البرلمانية؛ لإعداده للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في (كنيست) بهيئتها العامة، بعد أن تمت المصادقة عليه الليلة الماضية بالقراءة الأولى.





وسيحصل بموجب مشروع القانون هذا، كل من بلغ (18 عاماً) فما فوق على 750 شيكلاً، كما سيُدفع مبلغ 500 شيكل عن كل ابن في العائلة حتى ثلاثة أبناء كحد أقصى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وستصرف علاوة بواقع 750 شيكلاً لكل من يتلقى مخصصات تمريض وضمان دخل ونفقة، وسيتلقى هذا المبلغ أيضاً كل من هو مصنف على أنه عاجز محتاج وقادم جديد محتاج.

رام الله - دنيا الوطنتستمر إجراءات التشريع في إسرائيل، للمصادقة على مشروع قانون هبات (كورونا) الهادف إلى تخفيف العبء على الجمهور في ظل الجائحة.