الطقس: استمرار تأثير الموجة الحارة على البلاد وأجواء شديدة الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 34-23 34-23 34-23 بيت لحم 34-23 34-23 34-23 رام الله والبيرة 33-22 33-22 33-22 طولكرم 34-24 34-24 34-24 نابلس 35-24 35-24 35-24 قلقيلية 34-24 34-24 34-24 جنين 37-25 37-25 37-25 سلفيت 34-23 34-23 34-23 طوباس 37-25 37-25 37-25 روابي 34-24 34-24 34-24 الخليل 33-22 33-22 33-22 غزه 33-25 33-25 33-25 أريحا 42-29 42-29 42-29 خانيونس 33-25 33-25 33-25 الأغوار الشمالية 40-27 40-27 40-27 رفح 34-24 34-24 34-24

رام الله - دنيا الوطنيستمر تأثير الموجة الحارة على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء، يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يستمر تأثير الموجه الحارة على البلاد لذا يستمر الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، الموجة الحارة متوقع أن تقل حدتها اليوم مع استمرار الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة الحارة من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي