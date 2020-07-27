الصحة: وفاة مواطن من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن وفاة مواطن (69 عاماً) من مخيم الجلزون بمحافظة رام الله والبيرة، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وأفادت الصحة بتصريح مقتضب، عبر موقعها الرسمي على (فيسبوك)، أن المواطن المتوفى، قد كان يُعالج في العناية المكثفة في مستشفى (هوغو تشافيز) في ترمسعيا.



وأعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم، عن تسجيل حالتي وفاة و333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و769 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.