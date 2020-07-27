صور: إخلاء مبنى سكني والسيطرة على حريق مشطب مركبات شمال القدس

رام الله - دنيا الوطنأخلت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس، منتصف الليلة، بناية سكنية من قاطنهيا، بعد اندلاع حريق داخل مشطب وقطع غيار مركبات مستعملة، مجاور لها في بلدة الرام شمال المحافظة.وباشرت طواقم الدفاع المدني بإخلاء بناية سكنية ملاصقة لموقع الحريق من قاطنيها وتأمينهم، فعملت الفرق من مراكز الرام وعناتا ووحدة دعم وإسناد الوسط على إخماد النيران، ومحاصرتها وحماية عشرات المركبات والقطع، بعد أن طالت النيران 40 مركبة خارج الخدمة، والحد من انتشار النيران، وإتساع مساحتها وحصرها عن طريق التبريد والعزل، ومنع وصول اللهب إلى المركبات والممتلكات المجاورة.هذا ودعا الدفاع المدني، مالكي مثل هذه المشاغل والمواقع التي تحتوي على بضائع ومواد سريعة الاشتعال، إلى أخذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث، ومراعاة المحافظة على الترتيب والتنظيم لهذه البضائع مع الحرص على التخلص من المواد والقطع غير اللازمة، والتخزين الصحيح والسليم للمركبات والهياكل، من خلال ترك مسافات فارغة بينها.