نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد





وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية وتحقيق التباعد، وضمان عدم الاكتظاظ، وتشديد الرقابة والعقوبة على عدم الملتزمين.

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنه تقرر إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، بالإضافة لفتح المحال التجارية يوميًا، وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشرة مساء.وأصدرت محافظة نابلس، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك) ملحقاً لما أقرته الحكومة الفلسطينية، حيث سيتم السماح لصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل في محافظة نابلس، بالعمل بنظام الحجز المسبق.