إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

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رام الله - دنيا الوطن

أكد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، استمرار إغلاق بلدة عزبة سلمان، حتى صباح يوم الأربعاء كما أعلنت المحافظة سابقاً.



وأضاف رواجبة في بيان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على (فيسبوك): " بخصوص صالونات الحلاقة والتجميل، يسمح لها بالعمل على أساس الحجز المسبق، ويتم متابعتها من جهة الاختصاص".



وفيما يلي نص البيان كاملاً:



أهلنا وأحبتنا مواطنينا الكرام في محافظة قلقيلية الإياد الصامدة نبرق لكم تحياتنا، ونهنئ الأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وقد تحققت أمانينا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وعليه فإننا نؤكد أنه واستناداً لإعلان الرئيس لحالة الطوارئ، وبناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، واستناداً إلى توصيات لجنتي الطوارئ والوبائيات، فقد تقرر :



• استمرار اغلاق بلدة عزبة سلمان حتى صباح يوم الأربعاء كما أعلنا سابقاً.



• بخصوص صالونات الحلاقة والتجميل يسمح لها بالعمل على أساس الحجز المسبق، ويتم متابعتها من جهة الاختصاص.



وعطفاً على قرارات الحكومة الصادرة هذا اليوم 27/7/2020 ينطبق على محافظة قلقيلية ما ينطبق على باقي المحافظات منذ مساء هذا اليوم 27/7/2020م وذلك على النحو التالي:



1) إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.



2) تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء.



3) الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتباراً من صباح الأحد.



4) استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات.



5) مطالبة أهلنا من مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.



6) استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.



7) دعوة العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم.



8) منع العمل في المستعمرات منعاً قاطعاً.



9) استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.



10) إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.



11) تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



12) التأكيد على التقيد الصارم بروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.



تبدأ هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.