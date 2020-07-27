عاجل

  • نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

شؤون فلسطينية

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، مساء اليوم الاثنين، استمرار إغلاق بلدة عزبة سلمان، حتى صباح يوم الأربعاء كما أعلنت المحافظة سابقاً. 

وأضاف رواجبة في بيان عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على (فيسبوك): " بخصوص صالونات الحلاقة والتجميل، يسمح لها بالعمل على أساس الحجز المسبق، ويتم متابعتها من جهة الاختصاص". 

وفيما يلي نص البيان كاملاً: 

أهلنا وأحبتنا مواطنينا الكرام في محافظة قلقيلية الإياد الصامدة نبرق لكم تحياتنا، ونهنئ الأمتين العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وقد تحققت أمانينا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وعليه فإننا نؤكد أنه واستناداً لإعلان الرئيس لحالة الطوارئ، وبناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، واستناداً إلى توصيات لجنتي الطوارئ والوبائيات، فقد تقرر :

• استمرار اغلاق بلدة عزبة سلمان حتى صباح يوم الأربعاء كما أعلنا سابقاً.

• بخصوص صالونات الحلاقة والتجميل يسمح لها بالعمل على أساس الحجز المسبق، ويتم متابعتها من جهة الاختصاص.

وعطفاً على قرارات الحكومة الصادرة هذا اليوم 27/7/2020 ينطبق على محافظة قلقيلية ما ينطبق على باقي المحافظات منذ مساء هذا اليوم 27/7/2020م وذلك على النحو التالي:

1) إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.

2) تفتح المحال التجارية يوميا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء.

3) الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتباراً من صباح الأحد.

4) استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات.

5) مطالبة أهلنا من مناطق ال 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع.

6) استمرار إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.

7) دعوة العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم.

8) منع العمل في المستعمرات منعاً قاطعاً.

9) استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات.

10) إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد.

11) تحضير مراكز حجر صحي للمخيمات بالتعاون بين الصحة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

12) التأكيد على التقيد الصارم بروتوكولات وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين.

تبدأ هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.

أخبار ذات صلة

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً

وزيرا خارجية الأردن والفاتيكان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع تنفيذ خطة الضم

وزيرا خارجية الأردن والفاتيكان يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع تنفيذ خطة الضم

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

الاحتلال يُفرج عن مقدسي أمضى 18 عاماً ويحكم على أسير من نابلس

الاحتلال يُفرج عن مقدسي أمضى 18 عاماً ويحكم على أسير من نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلعاً فاسدة

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

الاحتلال يُفرج عن مقدسي أمضى 18 عاماً ويحكم على أسير من نابلس

الاحتلال يُفرج عن مقدسي أمضى 18 عاماً ويحكم على أسير من نابلس

منوعات

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

عربي

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع.. وتأكيد على اتفاق ملزم

تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع.. وتأكيد على اتفاق ملزم