مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

وأوضح الرسم البياني "إنفوغرافيك"، أن من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين في مصر موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في آب/ أغسطس عام 2019 على تعديلات قانون الثروة المعدنية، والتي بموجبها سيتم التحول لنظام الإيجارات والضرائب بدلاً من اقتسام الإنتاج بين شركات التعدين والحكومة.



كما تناول ما قالته مؤسسة فيتش عن القاهرة، التي أكدت أن مصر ستكون النموذج المضيء والنادر في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي الوحيدة التي ستحقق معدل نمو سنوي موجب 2.6%.



يذكر أن مصر حققت يوم 30 حزيران/ يونيو الماضي، كشفاً تجارياً للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب.