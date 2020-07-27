(روسيا) تُعلّق على ظهور نوع جديد من (كورونا) في فيتنام

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رام الله - دنيا الوطن

قالت الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا، إنها تتحقق من المعلومات عن انتشار نوع جديد من الفيروسات التاجية في فيتنام.



وأضاف المكتب الصحفي في الهيئة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم)، أنه يجري التحقق من هذه المعلومات، بعد تسلسل جينوم السلالات الفيروسية، التي تسببت في تفشي المرض في دا نانغ بفيتنام.



وشددت الهيئة، على أنها تتابع باستمرار، الوضع المتعلق بانتشار فيروس (كورونا) المستجد في العالم.



بدوره، قال نائب مدير العمل العلمي في المعهد المركزي لأبحاث علم الأوبئة في "روس بوتريبنادزور"، ألكسندر غوريلوف، إنه لا يوجد أي سبب للقلق والذعر حتى الآن.



وأضاف الخبير: "يمكن للمرء أن يتحدث عن أصل هذا النوع أو ذاك، أو عن طفرة في السلالة فقط، عندما يكون هناك تسلسل كامل للجينوم".



ووفقاً له، فإن تحديد تسلسل الجينوم، سيتيح معرفة ما إذا كان هناك تنوع جديد من الفيروس في فيتنام، أو أنه نفس الفيروس، الذي كان في الأصل.



وقال غوريلوف، إن تحديد التسلسل الجينومي الكامل للفيروس لا يتطلب وقتاً طويلاً، وكل ذلك يتوقف على مدى تجهيز الزملاء الفيتناميين.



وأشار إلى أن القيود لا تزال مفروضة في روسيا، ولا يوجد مواصلات منتظمة مع فيتنام، وسيتم مراعاة تدابير الرقابة الصحية في المطارات، حتى لو تم فتح الحدود.



في وقت سابق، أفاد موقع الحكومة الفيتنامية على الإنترنت، بأن تفشي عدوى فيروس التاجي في مدينة دا نانغ الساحلية الفيتنامية والمقاطعات المحيطة بها، ناتج عن نوع جديد من الفيروسات لم يتم اكتشافه سابقاً في البلاد.



وبدأت السلطات الفيتنامية في إجلاء 80 ألف سائح من مقاطعات أخرى من البلاد، جاؤوا للراحة في دا نانغ.