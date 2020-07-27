عربي

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
أمر رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتقصي الحقائق حول أحداث ساحة التحرير التي جرت مساء أمس الأحد.

وأشار بيان حكومي نقلته (روسيا اليوم) إلى أن "الكاظمي عقد في مقر وزير الداخلية اجتماعا مع القيادات الأمنية، بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني".

وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، ومستجدات الأحداث التي حصلت يوم أمس، ووجه الكاظمي بتقصي الحقائق بشأن الاحداث المؤسفة التي جرت يوم ـمس، على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 72 ساعة".

وأشار البيان الحكومي إلى أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي، وواجب الحكومة وأجهزتها الأمنية حماية التظاهرات السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين".

وتم التأكيد خلال الاجتماع بحسب البيان، على دعوة المتظاهرين السلميين إلى التعاون مع القوات الأمنية في التبليغ عن العناصر المشبوهة التي تسيء للتظاهرات وتشوه المطالب المشروعة للمتظاهرين.

وأكد البيان أن "الاجتماع ناقش قضايا الخطف والقتل التي طالت المتظاهرين بشكل خاص، والمواطنين عموما، وأن تولي الجهات الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها".

أخبار ذات صلة

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع.. وتأكيد على اتفاق ملزم

تأجيل مفاوضات سد النهضة لأسبوع.. وتأكيد على اتفاق ملزم

السعودية: ربط ديوان المحاسبة مباشرة بالملك واستقلاله مالياً وإدارياً

السعودية: ربط ديوان المحاسبة مباشرة بالملك واستقلاله مالياً وإدارياً

حزب الله يصدر بيانًا حول الأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية

حزب الله يصدر بيانًا حول الأحداث التي جرت على الحدود اللبنانية

(قلب تونس): لا تحفظات على رئيس الحكومة المكلف

(قلب تونس): لا تحفظات على رئيس الحكومة المكلف

الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين

الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

صور: إخلاء مبنى سكني والسيطرة على حريق مشطب مركبات شمال القدس

صور: إخلاء مبنى سكني والسيطرة على حريق مشطب مركبات شمال القدس

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

نابلس: صالونات الحلاقة ومراكز التجميل ستعمل بنظام الحجز المسبق قبيل العيد

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

إجراءات محافظة قلقيلية لمنع تفشي (كورونا) خلال عيد الأضحى

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلع فاسدة

غزة: مباحث التموين تُحرر 26 محضراً وتضبط 2500 كيلو سلع فاسدة

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جراماً من السمك الفاسد

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جراماً من السمك الفاسد

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

مكافحة المخدرات تضبط 180 فرش حشيش في (رفح) جنوب القطاع

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

بسبب استهتار الاحتلال.. تحذيرات من خطر حقيقي يواجه الأسرى

منوعات

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

آيشواريا راي تتعافى من (كورونا)

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

جار ممثلة شهيرة يعتدي عليها ويسبب لها قطعا فى ذراعها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

في ذكرى رحيله.. حين تسبب رشدي أباظة في إحراج ممثلة وإغمائها بما طلبه منها

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

طليقة تيم حسن توجه رسالة إلى وفاء الكيلاني

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

لقاء نادر.. فاروق الفيشاوي يكشف عن صلة القرابة بينه وبين علاء ولي الدين

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

عاصي الحلاني في موقف محرج بعد قُبلة بالإكراه

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

غادة عبد الرازق تصدم جمهورها بالعدد الحقيقي لزيجاتها

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

انفصال أحمد إبراهيم عن أنغام رسميًا

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

فسخ خطوبة زين كرزون وعبدالله كنعان والسبب؟

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

أصالة وبسمة وهبة تتعرضان لحادث مروع وسط البحر بالاسكندرية

عربي

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

مصر: لدينا ثروة من الذهب ستجعلها النموذج المضيء والنادر بالشرق الأوسط وأفريقيا

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

العراق: الكاظمي يأمر بالتحقيق في مقتل متظاهرين بساحة التحرير

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية