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شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً

شرطة بلدية غزة تُتلف 340 كيلو جرام سمكاً فاسداً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أتلفت دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة كمية من السمك الفاسد خلال جولة ميدانية مشتركة مع مباحث التموين ووزارة الصحة في سوق معسكر الشاطئ غرب مدينة غزة بحوزة عدد من البائعين.

وأوضح العقيد جهاد حمادة مدير دائرة شرطة البلديات في محافظة غزة أن دورية من شرطة البلديات العاملة في سوق الشاطئ ضبطت بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الصحة خلال جولة ميدانية وتفتيشية داخل السوق كمية من السمك الفاسد الغير صالح للاستخدام الآدمي بحوزة كلا من البائعين (م.د) والبائع (ب.ر).

وأشار العقيد حمادة إلى أن كميات الأسماك المضبوطة تقدر بــ "340 " كيلو جرام تنوعت ما بين "200" كيلوجرام سمك جرع و"70" كيلوجرام سمك بوري و"40" كيلوجرام سمك بلميدة بالإضافة إلى "30 "كيلوجرام من سمك السلفوح بحالة لا تصلح للاستخدام الآدمي بعد ظهور أثار الفساد عليها.

ولفت إلى أنه تم تحرير محضر ضبط وإتلاف لكامل الكمية في مكب النفايات الخاص بالبلدية، وكتابة تعهد شخصي على البائعين بعدم التكرار.

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