الأردن تُسجل ثمان إصابات بـفيروس (كورونا) غير محلية

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين، عن تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها غير محليّة.



وبحسب الموجز الإعلامي المشترك الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ونقلته (عمون)، توزعت الإصابات الجديدة على النحو الاتي:



(4) حالات لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (2 من السعوديّة، وواحد من سوريا، وواحد من الولايات المتّحدة الأمريكيّة)، و(4) حالات لسائقي شاحنات أردنيّين، قادمين عبر حدود العمري.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1176 حالة، فيما لم تسجّل اليوم أيّ حالة شفاء جديدة.



وتمّ إجراء (6281) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (571390) فحصاً.