صندوق الزكاة الفلسطيني يصرف كفالات لـ 1052 يتيماً

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رام الله - دنيا الوطن

قام صندوق الزكاة الفلسطيني، بصرف كفالات الأيتام المكفولين لديه من خلال الهيئة العمانية للأعمال الخيرية، لعدد 1052 يتيماً، وبمبلغ مائتي ألف دولار.



وقال حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأنه تم تحويل مبالغ الكفالات على الحسابات البنكية للأيتام وذويهم، بحيث شمل البرنامج 602 يتيم في المحافظات الشمالية و450 يتيماً في المحافظات الجنوبية، وذلك ليتمكن الأيتام وأسرهم من توفير احتياجات عيد الأضحى المبارك.



ووجه أبو الرب، شكره للهيئة العمانية للأعمال الخيرية على البرامج المشتركة مع صندوق الزكاة، موضحاً أن الصندوق، يعمل ضمن منهجية تقوية روابط المجتمع من خلال إسناد الأسر الفقيرة والأقل حظاً.



من جهته، أكد إسماعيل أبو الحلاوة مدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني، أن أهمية هذه الكفالات؛ لكونها تأتي قبيل عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام، وسيكمل الصندوق برامجه وأنشطته خلال عيد الأضحى من خلال تنفيذ مشاريع أضاحي الخير 2020م.