العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية شمالي بغداد.
أفاد مراسل (روسيا اليوم) في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بأن صواريخ "كاتيوشا" سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وأشارت معلومات إلى سقوط 3 صواريخ من نوع (كاتيوشا)، ولم يتبين لغاية الآن وقوع إصابات بشرية أو مادية.
أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية شمالي بغداد.
أفاد مراسل (روسيا اليوم) في العراق، نقلا عن مصدر أمني، بأن صواريخ "كاتيوشا" سقطت على معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد.
وأشارت معلومات إلى سقوط 3 صواريخ من نوع (كاتيوشا)، ولم يتبين لغاية الآن وقوع إصابات بشرية أو مادية.
ويأتي هذا القصف بعد 3 أيام من قصف مماثل، استهدف معسكر بسماية جنوب بغداد، وذلك عشية انسحاب قوات التحالف الدولي منه، وتسليمه للجانب العراقي.
وتتعرض القواعد العراقية، التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل (الحشد الشعبي) المرتبطة بإيران بالوقوف ورائها.
التعليقات