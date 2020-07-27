العراق: سقوط ثلاثة صواريخ قرب قاعدة التاجي الأمريكية

ويأتي هذا القصف بعد 3 أيام من قصف مماثل، استهدف معسكر بسماية جنوب بغداد، وذلك عشية انسحاب قوات التحالف الدولي منه، وتسليمه للجانب العراقي.





وتتعرض القواعد العراقية، التي تحتضن قوات التحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة" بقيادة الولايات المتحدة لهجمات صاروخية متكررة، تتهم الولايات المتحدة فصائل (الحشد الشعبي) المرتبطة بإيران بالوقوف ورائها.