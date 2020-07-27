إصابة مستشار الأمن القومي الأميركي بفيروس (كورونا)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي روبرت أوبراين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومي، روبرت أوبراين، بفيروس (كورونا) المستجد.



وقالت الرئاسة الأميركية في بيان نقلته (رويترز)، إن أوبراين الذي يتولى منصبا رئيسيا في الإدارة عزل نفسه ويعمل "من مكان آمن" خارج البيت الأبيض، لافتة إلى أن "لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس".



وقالت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، إن الفحوص أظهرت إصابة روبرت أوبراين، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للأمن القومي بفيروس (كورونا) المستجد.



وكتبت مراسلة بلومبيرغ، جنيفر جيكوبس، على (تويتر)، أن أوبراين معزول في منزله، ويعمل عن بعد، بعدما أصيب بالفيروس خلال مناسبة عائلية على ما يبدو.



وكان مساعد شخصي للرئيس والسكرتير الصحافي لنائب الرئيس أصيبا سابقًا بالفيروس، الذي أصاب الآن أكثر من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء البلاد.



ويخضع كبار الموظفين في البيت الأبيض وأي شخص على اتصال وثيق بالرئيس ونائب الرئيس لاختبارات الكشف عن (كورونا) كل يوم.