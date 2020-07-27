الخارجية: ارتفاع عدد وفيات الجاليات الفلسطينية بفيروس (كورونا) إلى 199 والإصابات 3895

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ارتفاع عدد الوفيات بفايروس كورونا في صفوف جالياتنا إلى 199 حالة وفاة، و3895 إصابة (5 امريكا)، و1644 حالة تعافي.







وأكدت، أنها تتابع باهتمام كبير الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من أبناء شعبنا من قطاع غزة ريثما يتم اجلائهم، بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي قام فريق العمل المختص في الوزارة بمتابعة حملة "عودة الاحباب" بالتعميم على سفارات وبعثات دولة فلسطين بمواصلة القيام بواجباتها تجاه الأوضاع المعيشية والصحية للعالقين من أبناء شعبنا من قطاع غزة، ريثما يتم اجلائهم الى ارض الوطن، خاصة في ظل تفاقم معاناتهم على المستويات كافة.







واكد فريق العمل على ان حملة عودة الاحباب لن تكتمل الا بإعادة الاحباب العالقين الى قطاع غزة. في هذا الإطار اكدت الوزارة من جديد للسفراء على ضرورة القيام بما يلي:







1. اجراء الاتصالات اللازمة مع سفراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومتابعة رحلات الاجلاء والطيران المتوجهة الى مصر لتأمين اجلاء العالقين الغزيين اللذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة من قبل السلطات المصرية، حتى يتمكنوا من دخول الأراضي المصرية انتظاراً لفتح معبر رفح.







2. الاهتمام بأقصى درجات الحرص بأوضاع العالقين من أبناء شعبنا في قطاع غزة والوقوف الى جانبهم وتأمين احتياجاتهم الصحية والمعيشية، ريثما نتمكن من اجلائهم، علماً بان دولة فلسطين لم ترسل اية ميزانيات او مبالغ مالية للسفارات لتغطية مثل هذه الاحتياجات.





وأكدت سفارة، فلسطين لدى ماليزيا بأن جهودها والجهد الوطني الفلسطيني كلل بالنجاح في استكمال تأمين عودة الاحباب العالقين في ماليزيا من أبناء الضفة الغربية والقدس، ضمن "حملة عودة الأحباب" التي تقودها وزارة الخارجية والمغتربين.





حيث تصل الدفعة الأخيرة منهم الى ارض الوطن هذا اليوم قادمين من دبي. تفيد السفارة انها قامت بتزويد سفارة جمهورية مصر العربية لدى ماليزيا بقائمة العالقين الراغبين بالعودة الى قطاع غزة عبر مطار القاهرة الدولي وبانتظار ردهم بهذا الخصوص.ي





تابع قسم الشؤون القنصلية عمله في تقديم كافة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية الفلسطينية في ماليزيا ودول الاعتماد، وتتواصل السفارة مع ادارة السجون ومراكز الهجرة في ماليزيا للوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين هناك والاطمئنان على أحوالهم وطمأنة الأهالي باستمرار على أحوال أبنائهم، هذا وتؤكد السفارة عدم وجود اصابات بين أبناء الجالية الفلسطينية في ماليزيا ودول الاعتماد.







وتفيد السفارة أنه ومن خلال قسم الشؤون الادارية والمالية في السفارة يجري العمل على استكمال توزيع المساعدات من المواد الغذائية المقدمة من دولة قطر على المحتاجين من ابناء الجالية، وتقديم المساعدات لأبناء الجالية والطلبة حسب الامكانيات المتاحة.كما وعملت السفارة على مراسلة سفارة مملكة البحرين لدى ماليزيا للحصول على موافقة السلطات البحرينية لإصدار تأشيرة دخول لمواطن وزوجته من قطاع غزة عالقين في جمهورية المالديف لحين اصدار السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية قرارا يقضي بالسماح للأجانب لمن لديهم اقامة في السعودية بدخول اراضيها.

رام الله - دنيا الوطن3. تتابع الوزارة وجهاز المخابرات العامة الاتصالات والتنسيق مع الاشقاء في مصر للحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعملية اجلاء واسعة لأبناء شعبنا الى قطاع غزة، ومن الواضح ان القضية تتعلق بفتح معبر رفح الذي تسيطر عليه حركة حماس من الجانب الفلسطيني.وأكد فريق العمل المختص في الوزارة بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم ان لجان الطوارئ وخلايا الازمة المشكلة في جميع الدول بالشراكة بين سفارات دولة فلسطين ورموز وفعاليات ومؤسسات الجاليات والاتحاد العام لطلبة فلسطين ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لازالت تواصل عملها في متابعة الأوضاع الصحية والمعيشية لأبناء الجاليات واللاجئين والطلبة، وتقف عند احتياجاتهم وتقدم لهم كل عون مستطاع، وتقوم بتغطية الاحتياجات الصحية والمعيشية للأسر المحتاجة والطلبة المحتاجين.كما، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، بتسجيل 5 اصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات الى 2155 إصابة.وأشادت، السفارة بنجاح تأمين وعودة المواطنين الفلسطينيين العالقين في تايلند الى ارض الوطن من خلال "حملة عودة الاحباب"، وأنه جاري العمل للمساعدة في اجلاء وعودة اسرة فلسطينية محتجزة لدى السلطات التايلندية الى الامارات العربية المتحدة.