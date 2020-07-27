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السعودية: ربط ديوان المحاسبة مباشرة بالملك واستقلاله مالياً وإدارياً

السعودية: ربط ديوان المحاسبة مباشرة بالملك واستقلاله مالياً وإدارياً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الديوان العام للمحاسبة، اليوم الاثنين، صدور مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل عدد من مواد نظام الديوان.

وأوضح الديوان، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني ونقلته (عكاظ)، أن مرسوما ملكيا صدر بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم "الديوان العام للمحاسبة" محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان.

وقال رئيس الديوان العام للمحاسبة حسام بن عبد المحسن العنقري إن التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين، الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري، وهذه التعديلات تأتي لتتوافق مع ما نصت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي).

كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر 2011 الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهماتها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي.

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