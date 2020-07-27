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نتنياهو: إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية

نتنياهو: إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات، ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية. 

وأضاف في اجتماع لحزب الليكود اليوم الإثنين: "لا يوجد سبب للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ونحتاج إلى ميزانية وفي أقرب وقت ممكن". 

وتابع: "نحن بحاجة إلى انضباط الائتلاف، هناك مجال للنقاش ولكن بمجرد اتخاذ قرار يجب احترامه".






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