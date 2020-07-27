نتنياهو: إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية





وأضاف في اجتماع لحزب الليكود اليوم الإثنين: "لا يوجد سبب للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ونحتاج إلى ميزانية وفي أقرب وقت ممكن".





وتابع: "نحن بحاجة إلى انضباط الائتلاف، هناك مجال للنقاش ولكن بمجرد اتخاذ قرار يجب احترامه".















رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات، ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية.