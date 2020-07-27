نتنياهو: إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات، ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست بحاجة إلى انتخابات، ولكن بحاجة للموافقة على الميزانية.
وأضاف في اجتماع لحزب الليكود اليوم الإثنين: "لا يوجد سبب للذهاب إلى صناديق الاقتراع، ونحتاج إلى ميزانية وفي أقرب وقت ممكن".
وتابع: "نحن بحاجة إلى انضباط الائتلاف، هناك مجال للنقاش ولكن بمجرد اتخاذ قرار يجب احترامه".
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