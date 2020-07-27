الحكومة: عطلة عيد الأضحى من صباح الخميس وحتى مساء الإثنين

مجلس الوزراء الفلسطيني

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صادق مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، على عطلة عيد الأضحى المبارك لهذه العام 1441 هجري، لتبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 30 تموز/ يوليو، وحتى مساء الإثنين الموافق 3 آب/ أغسطس 2020.



وقرر المجلس في جلسته برام الله، تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الإحتلال في العام الماضي في حي وادي الحمص في محافظة القدس.



كما قرر في جلسته التي عقد بمدينة رام الله، اعتماد توزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيقل لعدد 115 ألف أسرة محتاجة موزعة بواقع 80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية.



واعتمدت الحكومة خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022 بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار لكل منهما، مع الإيعاز للدوائر الحكومية المختصة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار.



وقرر اعتماد مسمى "بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار" ليكون الإسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، وسوف يكون أول بنك رقمي في فلسطين.



كما قرر المجلس تشكيل لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الإستثمارات فيها.