نتنياهو وغانتس يُهددان حزب الله ولبنان برد قوي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش بيني غانتس

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رام الله - دنيا الوطن

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، حزب الله اللبناني، برد قوي في أعقاب أحداث اليوم جنوب لبنان.



وقال نتنياهو، في أعقاب اجتماع مع غانتس، كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي سيعرض نفسه والبلد الذي يعمل منه للخطر، مضيفًا: "ننظر لمحاولة التسلل إلى إسرائيل بخطورة بالغة".



وأضاف نتيناهو: كل من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الإسرائيلي سيعرض نفسه والبلد الذي يعمل منه للخطر، متابعًا: "على حزب الله أن يعرف أنه يلعب بالنار، أنصحه بعدم تكرار الخطأ الذي فعله اليوم".



وذكر "نحن نرى محاولة التسلل إلى أراضينا غاية في الخطورة، حزب الله ولبنان يتحملان المسؤولية، حزب الله يلعب بالنار"، متابعا: نصرالله ارتكب خطأ كبيرا في تقييم إسرائيل لقدرتها على الدفاع عن نفسها ودفع حزب الله ثمنا باهظا لذلك أنصحه بعدم تكرار هذا الخطأ.



بدوره، قال بيني غانتس: إن أي عمل ضد إسرائيل سيقابل برد قوي وحاد ومؤلم.