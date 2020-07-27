ممثلي الدول المضيفة (أونروا) يطالبون الأمم المتحدة والدول المانحة بتحمل مسؤولياتهما

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

كشف اجتماع ممثلي الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين وجامعة الدول العربية في اللجنة الاستشارية للأونروا عن خطة تحرك مشتركة لدعم الاونروا في حشد الموارد المالية لتغطية عجزها المالي للقيام بوجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .



واعربت الدول المضيفة في اجتماعها الافتراضي الذي عقد برئاسة الاردن اليوم الاثنين بحضور لبنان وسوريا وفلسطين ومصر وجامعة الدول العربية ،عن قلقها تجاه الاوضاع المالية لوكالة الغوث الدولية الاونروا، وتأثير ذلك قدراتها في توفير الخدمات الاساسية للاجئين الفلسطينيين في ظل تزايد الطلب على خدمات الوكالة مع استمرار جائحة كورنا .



وبحث الاجتماع الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "الاونروا" وتطورات ازمة فيروس كورونا داخل المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة وبالإضافة الى مناقشة خطة الأونروا التعليمة لافتتاح العام الدراسي (2020-2021) والتحرك المشترك للدول المضيفة لدعم الأونروا في حشد مواردها .



وطالبت الدول المضيفة الامم المتحدة والدول المانحة الاسراع في دعم الاونروا للقيام بواجباتها تجاه المخيمات الفلسطينية لافتة الى ان السيناريوهات الأسوأ للمخيمات في ظل جائحة كورونا والأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا باتت واردة مع ظهور مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا بداخلها .



كما دعت جامعة الدول العربية لحث الدول العربية للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دفع قيمة مساهمتها ما نسبته 7.8% من الاجمالي العام لموازنة الاونروا .



واكدت الدول المضيفة على عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية جديدة وأن الأمم المتحدة والدول المانحة يجب أن يتحملا مسؤولياتهما تجاه الأونروا باعتبارها إحدى مؤسساتها الأممية، بسد العجز المالي لها وإيجاد مصادر تمويل ثابتة ومستدامة لميزانيتها .



ورحبت الدول المضيفة بخطة الأونروا لافتتاح العام الدراسي الجديد بالموعد الذي حددته الدول العربية المضيفة كل على حدة والتي ستراعي النمط التعليمي الذي يتناسب مع الدول المضيفة للاجئين في اطار الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .



واكدت على ان التعليم الذاتي (التعلم عن بعد) و التعليم المزدوج كلاهما يحتاج الى تكلفة مالية كبيرة ظل بيئة المخيمات الفلسطينية التي يغلب عليها الفقر والبطالة ، وافتقارها بعضها لخدمات الانترنت بالإضافة الى عدم امتلاك معظم الاسر داخل المخيمات الى اجهزة الحاسوب او الهواتف الذكية واللوحات الرقمية وهي اساسية لإنجاح النمطين التعليميين الذاتي والمزدوج مما يتطلب من الاونروا اعلان مناشدة دولية خاصة بموضوع التعليم في ظل جائحة كورونا لتأمين كل متطلبات تأمين العملية التعليمية وتطويرها وفق أفضل المعايير التربوية بما في ذلك توفير اللوحات الرقمية للطلبة المحتاجين .



وثمنت الدول المضيفة الدور الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية الأونروا في مواجهة فيروس كورونا واستمرار خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين .



واكدت على اهمية اعداد الاونروا لموازناتها للعام 2021 وفقا لبرامجها الاساسية وبما يتوافق مع احتياجات اللاجئين الفعلية بالتشاور معها والعمل على زيادة تبرعات الدول المانحة وتوسيع قاعدة المتبرعين للوكالة بما يحقق لها الاستقرار المالي المستدام والقابل للتنبؤ .



وحضر الاجتماع وفد دولة فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي وضم كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة رامي المدهون ومدير الدائرة في الاردن احمد اسماعيل وحضر عن المملكة الأردنية الهاشمية مدير عام الشؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية الأردنية المهندس رفيق خرفان وعن جمهورية مصر سكرتير اول بسفارة مصر في الأردن اكرم الجندي وعن الجمهورية السورية مدير عام الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب علي مصطفى وعن الجمهورية اللبنانية مدير مكتب لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المهندس عبد الناصر الآيي وعن جامعة الدول العربية مدير قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة د. حيدر الجبوري