مجلس الوزراء الفلسطيني ينشر تفاصيل الاجراءات المُتبعة خلال فترة عيد الأضحى

رام الله - دنيا الوطنأكد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، أنه تقرر إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية خلال الصلاة، من: ارتداء الكمامات، واصطحاب السجاجيد الخاصة بالمصلين، والتباعد بينهم على أن لا تزيد مدة الصلاة والخطبة عن خمس عشرة دقيقة، وذلك حسب توصيات وزارة الأوقاف.ووفق ما نشر رئيس الوزراء محمد اشتية، عبر حسابه بموقع (فيسبوك) فقد قال: إنه ستفتح المحال التجارية يوميًا وحتى يوم العيد إلى الساعة الثانية عشر مساء.وأضاف اشتية: "تقرر الإغلاق الكامل من صباح الجمعة حتى صباح الأحد، باستثناء الصيدليات والأفران، على أن يعود فتح المحال التجارية كما هو معمول به الآن اعتبارا من صباح الأحد، مع استمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين المحافظات".وتابع اشتية: "أهلنا من مناطق الـ 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة وحرصا على الجميع، سيستمر إغلاق القرى والمخيمات والأحياء المصابة لأغراض الطب الوقائي.وذكر: "ندعو العمال العائدين من أماكن عملهم في مناطق 48 إلى توخي الإجراءات الصحية، والخضوع للحجر المنزلي خلال عودتهم حماية لهم و لأهاليهم، كما تقرر منع العمل في المستعمرات منعًا قاطعًا".وأشار إلى استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المدن والقرى والمخيمات، فيما سيتم إبقاء العمل في المطاعم بالوتيرة المعمول بها حاليا بخدمة التوصيل والشراء المباشر مع عدم الجلوس داخل المطعم، على ان يتم مراجعة هذا الأمر بعد العيد، لافتًا إلى أنه تبدأ هذه الإجراءات من تاريخ إعلان هذا البيان.