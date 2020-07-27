دولي

سي جي تي أن: شي جنبنغ يتفقد إقليم جيلين في شمال شرق الصين

رام الله - دنيا الوطن
تفقد الرئيس الصيني والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جنبنغ يوم الأربعاء الماضي إقليم جيلين في شمال شرق الصين. وفي مدبنة سيبنغ بمحافظة ليشو، زار شي منطقة المعارض وتعاونية المزارعين في قاعدة إنتاج المواد الخام للأغذية المنتجة طبيعيا.

وقد اطلع شي على عملية الإنتاج الغذائي في المنطقة وحماية واستغلال التربة السوداء وكيف يقوم المزارعون بتطبيق مكننة الزراعة على نطاق واسع.

في العام 2019، ارتفع إجمالي الإنتاج السنوي الزراعي لإقليم جيلين 2.45 مليار كيلوغرام ليصل إلى 38.78 مليار كيلوغرام، حيث تصدر صافي النمو في البلاد بنسبة 41.2 في المئة من إجمالي الزيادة.

زار شي في ما بعد قاعة معركة باتل التذكارية في سيبينغ، حيث استعرض تاريخ الثورة وأعرب عن تقديره للشهداء الثوريين

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