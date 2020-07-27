(قلب تونس): لا تحفظات على رئيس الحكومة المكلف

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت كتلة قلب تونس البرلمانية (ليبرالية 27 نائبا/ 217)، عدم وجود أي "تحفظات لديها على شخص رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي".



وأضاف رئيس الكتلة أسامة الخليفي في تدوينة على حسابه بـ(فيسبوك) ونقلتها (الاناضول): "لم نر منه (المشيشي) سوى الخير ونتمنى أن يحقق الاستقرار السياسي اللازم".



ولفت إلى أنهم سيتابعون "هذا التحول على رأس الحكومة الذي جاء خارج مسار ما يسمى بالمشاورات"، في اشارة إلى عدم اختيار الرئيس قيس سعيد لأي شخصية من الشخصيات التي رشحتها الأحزاب.



وأوضح الخليفي أن الاستقرار السياسي ضروري "للانصراف إلى ما ينفع الناس، وما يضمن تماسك الدولة واستمرارية مؤسساتها الشرعية بعيدا عن المصالح الشخصية والمناورات السياسية".



واعتبر أن "الأولوية العاجلة والرئيسية اليوم للبلاد هي إنقاذ الاقتصاد الوطني والتفرغ الكامل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وهذا يستوجب منا جميعا التحلي بروح المسؤولية والوحدة الوطنية".



وكلف الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء السبت، وزير الداخلية الحالي هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة الجديدة.