الصحة اللبنانية توصي بإغلاق البلاد لمدة أسبوعين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، بعد اجتماع اللجنة العلمية في مقر وزارة الصحة، عن التوصل إلى توصية لإغلاق البلاد لمدة أسبوعين، مع إبقاء العمل بالمطار واستقبال الرحلات الجوية.



وقال الوزير حسن في تصريحات صحفية نقلتها (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين: "لا يمكن الاستسلام في هذا الوقت، وسنظل نرفع الصوت، ولابد من التشدد بالإجراءات الوقائية ضد فيروس (كورونا)".



وأضاف قائلا: "سيتم تفعيل مركز إدارة الكوارث التابع لوزارة الصحة في مستشفى رفيق الحريري الجامعي ليعمل 24/24 ساعة، وسيعلن عنه قريبا جدا، وذلك بسبب تخلف عدد من المستشفيات عن استقبال المصابين".



ولفت حسن إلى "أن كل ما نناقشه هو لتفادي الانزلاق السريع نحو التفشي المجتمعي، فمعظم المناطق اللبنانية فيها إصابات، ونطلب من البلديات والمحافظين العودة إلى التدبير رقم 4 والعمل كأن الوباء قد بدأ الأن".



وتابع قائلا: "بالنسبة للوافدين يجب أن يتفهموا حساسية الموقف، وعملا بالإجراءات المأخوذة في بعض الدول هناك توصية بإلزامهم بالحجر لـ10 أيام، وإجراء فحصي (كورونا)"، مشيراً إلى أن " هناك ضغطا إضافيا على مختبرات الكشف عن فيروس كورونا بسبب المواطنين السوريين الراغبين بالعودة الى بلدهم، ما يؤدي الى بعض البطء في إعلان النتائج".



ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في لبنان حتى الآن 2822 إصابة، في حين يبلغ إجمالي الوفيات 51.