عشراوي تدين أحراق مستوطنون متطرفون أجزاء من مسجد البر والإحسان

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي بشدة، تصاعد أعمال العنف وجرائم الكراهية المنظمة التي يمارسها المستوطنون المتطرفون ضد المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ووصفت هذه الممارسات باشعال حرب دينية تحدث بحماية وتوجيه من الائتلاف الحكومي الاسرائيلي المتطرف.





واستنكرت عشراوي، في بيان صحفي، أحراق مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، أجزاء من مسجد البر والاحسان في مدينة البيرة، وقيامهم بكتابة شعارات عنصرية على جدرانه. وقالت: "إن هذه الاعتداءات الخطيرة والمعادية للأديان هي نتيجة فكر إحتلالي متطرف قائم على العنصرية والتحريض والتشويه والكراهية في ظل وجود تشريعات ترسخ التمييز وإقصاء الأخر وتتنصل من مساءلة ومحاسبة المجرمين".





رام الله - دنيا الوطنودعت عشراوي في ختام بيانها المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية والمؤسسات والهيئات الدولية ذات العلاقة؛ لتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية والأخلاقية وتوفير الحماية العاجلة للمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، ولأبناء شعبنا الأعزل، وضمان الحريات بما فيها حرية العبادة ومحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ومستوطنيها على جرائمهم وانتهاكاتهم المتصاعدة.