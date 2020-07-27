ليبرمان: نتنياهو يقودنا إلى الانتخابات لدوافع شخصية

رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو (كنيست) أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو (كنيست) أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود إسرائيل إلى الانتخابات لدوافع شخصية.



وأضاف ليبرمان خلال اجتماع لحزبه، وفق موقع (والا) الإسرائيلية، "عندما ألقي نظرة على الجدل حول الميزانية ، فإن الفرق بالكامل بين الميزانية السنوية والميزانية لفترة السنتين هو ثلاثة أشهر - إنه مجرد عذر، واقتصاديًا نحن بحاجة إلى اليقين، بغض النظر عن هذه الميزانية أو تلك".



وتابع: "في تقديري سيحاول نتنياهو سرقة 3-4 أعضاء في (كنيست) من حزب أزرق أبيض، وإذا لم ينجح، فسنكون على الأرجح في طريقنا إلى الانتخابات في وقت مبكر من نوفمبر".