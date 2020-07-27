العراق: يسجل 2553 إصابة و96 وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم): "تم فحص 17141 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 929839 نموذجاً".
وأضافت: "كما تم تسجيل 1927 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الشفاء 7714، والإصابات 112585، بينما الوفيات بلغت 4458 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 2553 إصابة جديدة و96 حالة وفاة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي نقلته (روسيا اليوم): "تم فحص 17141 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 929839 نموذجاً".
وأضافت: "كما تم تسجيل 1927 حالة شفاء خلال ذات المدة".
وبلغ مجموع حالات الشفاء 7714، والإصابات 112585، بينما الوفيات بلغت 4458 حالة وفاة.
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